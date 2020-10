Roland Garros 2020: tutto facile per Djokovic, Galan demolito in tre set e ottavi raggiunti (Di sabato 3 ottobre 2020) Il numero uno del tennis mondiale Novak Djokovic si sbarazza in tre set 6-0 6-3 6-2 del colombiano Daniel Elahi Galan nel match valevole per il terzo turno del Roland Garros 2020, conquistando agevolmente gli ottavi di finale dove incontrerà il russo Karen Khachanov. Il serbo inizia l’incontro alla sua maniera, centrando il break immediato, che condiziona pesantemente la prestazione del sudamericano, soprattutto sotto il punto di vista mentale, tant’è che nel terzo game si vede nuovamente strappare il servizio. Il medesimo episodio si ripete anche nel quinto gioco, con il numero uno del ranking Atp che vince 6-0, lasciando soltanto le briciole al suo avversario. Nel secondo set Galan, dopo aver subito ancora una volta il break ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Il numero uno del tennis mondiale Novaksi sbarazza in tre set 6-0 6-3 6-2 del colombiano Daniel Elahinel match valevole per il terzo turno del, conquistando agevolmente glidi finale dove incontrerà il russo Karen Khachanov. Il serbo inizia l’incontro alla sua maniera, centrando il break immediato, che condiziona pesantemente la prestazione del sudamericano, sopratsotto il punto di vista mentale, tant’è che nel terzo game si vede nuovamente strappare il servizio. Il medesimo episodio si ripete anche nel quinto gioco, con il numero uno del ranking Atp che vince 6-0, lasciando soltanto le briciole al suo avversario. Nel secondo set, dopo aver subito ancora una volta il break ...

