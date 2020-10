Real Sociedad-Getafe | formazioni ufficiali | quote | pronostici Imanol insiste su Isak

Leggi su infobetting

(Di sabato 3 ottobre 2020) E’ stato un martedì davvero amaro per la, capace di cadere in casa contro un Valencia ricco di giocatori giovani e inesperti ma combattivo e pronto a pungere; i baschi hanno sprecato tanto e non hanno concretizzato un dominio a tratti abbastanza netto, venendo poi puniti clamorosamente in contropiede. Una sconfitta dolorosa per … InfoBetting: Scommesse Sportive e