Rapper sale su tetto auto CC per filmare video, denunciato (Di sabato 3 ottobre 2020) MILANO, 03 OTT - Un Rapper e youtuber di 21 anni è stato denunciato dai carabinieri per vilipendio delle forze armate e per danneggiamento dopo aver realizzato un video in cui saliva sul tettuccio di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 3 ottobre 2020) MILANO, 03 OTT - Une youtuber di 21 anni è statodai carabinieri per vilipendio delle forze armate e per danneggiamento dopo aver realizzato unin cui saliva sul tettuccio di ...

SkyTG24 : #Milano, rapper sale su tetto auto dei carabinieri per filmare video: denunciato - ABosurgi : RT @rep_milano: Rapper sale sul tetto di un'auto dei carabinieri per filmare un video [aggiornamento delle 11:16] - TuttoQuaNews : RT @rep_milano: Rapper sale sul tetto di un'auto dei carabinieri per filmare un video [aggiornamento delle 11:16] - CorriereQ : Rapper sale su tetto auto CC per filmare video, denunciato - ginugiola : RT @rep_milano: Rapper sale sul tetto di un'auto dei carabinieri per filmare un video [aggiornamento delle 11:16] -

Ultime Notizie dalla rete : Rapper sale Rapper sale sul tetto di un'auto dei carabinieri per filmare un video La Repubblica Rapper sale su tetto auto CC per filmare video, denunciato

MILANO, 03 OTT - Un rapper e youtuber di 21 anni è stato denunciato dai carabinieri per vilipendio delle forze armate e per danneggiamento dopo aver realizzato un video in cui saliva sul tettuccio di ...

Milano, rapper sale su tetto auto carabinieri per video Youtube: denunciato

Il 21enne è riuscito a realizzare il video e ad allontanarsi prima dell'arrivo dei militari, ma è stato identificato ...

MILANO, 03 OTT - Un rapper e youtuber di 21 anni è stato denunciato dai carabinieri per vilipendio delle forze armate e per danneggiamento dopo aver realizzato un video in cui saliva sul tettuccio di ...Il 21enne è riuscito a realizzare il video e ad allontanarsi prima dell'arrivo dei militari, ma è stato identificato ...