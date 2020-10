Processo a Salvini, pm: archiviare l’accusa. Saranno sentiti anche Conte, Di Maio e Toninelli (Di sabato 3 ottobre 2020) Catania, 3 ott – Come era ampiamente prevedibile, è stata rinviata al 20 novembre l’udienza preliminare per il caso Gregoretti, che vede indagato al Tribunale di Catania l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini per sequestro di persona. Il gup accoglie la lista dei testi della difesa del leader della Lega. Sulla vicenda Saranno sentiti il presidente del Consiglio Conte (già premier all’epoca dei fatti), ma anche l’allora vicepremier Di Maio, l’allora ministro dei Trasporti Toninelli, l’attuale titolare del Viminale Lamorgese e l’allora ministro della Difesa Trenta. Salvini: “Adesso sarà qualcun altro a dover dire quello che ha fatto” “Adesso sarà qualcun ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 3 ottobre 2020) Catania, 3 ott – Come era ampiamente prevedibile, è stata rinviata al 20 novembre l’udienza preliminare per il caso Gregoretti, che vede indagato al Tribunale di Catania l’ex ministro dell’Interno Matteoper sequestro di persona. Il gup accoglie la lista dei testi della difesa del leader della Lega. Sulla vicendail presidente del Consiglio(già premier all’epoca dei fatti), mal’allora vicepremier Di, l’allora ministro dei Trasporti, l’attuale titolare del Viminale Lamorgese e l’allora ministro della Difesa Trenta.: “Adesso sarà qualcun altro a dover dire quello che ha fatto” “Adesso sarà qualcun ...

AMorelliMilano : MASSIMO #CACCIARI: '#PROCESSO A #SALVINI? L'IPOCRISIA DI CONTE E DEI 5STELLE È INDECENTE'. #iostoconSALVINI - La7tv : #ottoemezzo Processo Salvini, Gianrico #Carofiglio: 'Non può essere invocata la natura politica dell'atto per i rea… - matteosalvinimi : #Salvini: Per ministro del Sud presenza imponente di una forza politica nella stessa città in cui avverà il process… - fenice_risorta : RT @_mary1503_: Salvini compra follower su Facebook? Proprio nei giorni precedenti al processo di Catania gli utenti social appoggiano in… - bista92 : RT @repubblica: Catania, crolla una lastra nell’aula del processo Salvini. Ferita l’avvocatessa Bongiorno -