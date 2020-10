Pop Up Festival 2020, Osimo pulsa di arte contemporanea: fino a metà ottobre la “mostra” che riscrive lo spazio urbano della città (Di sabato 3 ottobre 2020) Henry Matisse, nei suoi ultimi anni di vita e di lavoro, dipingeva seduto sulla sua sedia a rotelle, il pennello attaccato ad un’asta. I suoi capolavori hanno ispirato tanti maestri del ‘900. Allegra Corbo, artista contemporanea, con la sua opera La prima molecola ha replicato i collage di carta realizzati dal pittore francese, adattandoli, per modificare la vita sociale degli ospiti della casa di riposo Fondazione Padre Bambozzi, ad Osimo. Un’opera murale permanente site-specific, parte del cartellone del PopUp Festival 2020 (V edizione) in corso nella cittadina dell’anconetano, da sempre molto attiva sotto il profilo culturale. Un cartellone ricchissimo di opere d’arte contemporanea per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Henry Matisse, nei suoi ultimi anni di vita e di lavoro, dipingeva seduto sulla sua sedia a rotelle, il pennello attaccato ad un’asta. I suoi capolavori hanno ispirato tanti maestri del ‘900. Allegra Corbo, artista, con la sua opera La prima molecola ha replicato i collage di carta realizzati dal pittore francese, adattandoli, per modificare la vita sociale degli ospiticasa di riposo Fondazione Padre Bambozzi, ad. Un’opera murale permanente site-specific, pdel cllone del PopUp(V edizione) in corso nella cittadina dell’anconetano, da sempre molto attiva sotto il profilo culturale. Un cllone ricchissimo di opere d’per ...

Noovyis : (Pop Up Festival 2020, Osimo pulsa di arte contemporanea: fino a metà ottobre la “mostra” che riscrive lo spazio ur… - FQMagazineit : Pop Up Festival 2020, Osimo pulsa di arte contemporanea: fino a metà ottobre la “mostra” che riscrive lo spazio urb… - J_POP_NEWS : Il Chuseok (??) è il principale festival del raccolto in Corea, celebrato il quindicesimo giorno dell'ottavo mese d… - Czinforma : - Professor_Pop : RT @ChiaraBianchini: #IF2020 - A Pisa torna l'Internet Festival con quattro giorni di eventi dal vivo e 3 mesi online. Un programma ricchis… -

Ultime Notizie dalla rete : Pop Festival Pop Up Festival 2020, Osimo pulsa di arte contemporanea: fino a metà ottobre la “mostra” che… Il Fatto Quotidiano Janis Joplin

Come Jimi, così Janis. Come Hendrix anche il percorso artistico di Janis Joplin è stato brevissimo, una manciata di anni dal 1966 al 1970. Lo sfondo della fine degli anni Sessanta è lo stesso per entr ...

Carolina Bubbico vive nelle terre di mezzo della musica

Non più solo jazz, in Il dono dell'ubiquità l'artista salentina fonde pop, soul e funk. Un disco senza generi e con una grande ambizione: quella di fare politica con la musica, cioè di dire sempre la ...

Come Jimi, così Janis. Come Hendrix anche il percorso artistico di Janis Joplin è stato brevissimo, una manciata di anni dal 1966 al 1970. Lo sfondo della fine degli anni Sessanta è lo stesso per entr ...Non più solo jazz, in Il dono dell'ubiquità l'artista salentina fonde pop, soul e funk. Un disco senza generi e con una grande ambizione: quella di fare politica con la musica, cioè di dire sempre la ...