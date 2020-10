Piemonte, paura per il maltempo: un morto e 17 dispersi (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Piemonte nella morsa del maltempo: un cadavere ritrovato a Borgosesia, 17 persone disperse e due ponti crollati Un’ondata di maltempo sta mettendo in ginocchio il Piemonte. Il tragico bilancio di queste ora vede un cadavere ritrovato a Borgosesia, 17 persone disperse e due ponti crollati. Le piogge abbondantissime hanno causato esondazioni, frane, black out e numerosi disagi. Sono in corso le ricerche per i dispersi e, attorno alle 15, sono crollati due ponti, tra cui quello di Romagnano, sul Sesia. Fortunatamente non si rilevano vittime. Valle D’aosta: un pompiere morto Allerta meteo anche in Valle D’Aosta dove un vigile del fuoco è stato travolto da un albero durante un’operazione di soccorso, perdendo la vita, e ci sono 1.500 persone rimaste isolate. ... Leggi su zon (Di sabato 3 ottobre 2020) Ilnella morsa del: un cadavere ritrovato a Borgosesia, 17 persone disperse e due ponti crollati Un’ondata dista mettendo in ginocchio il. Il tragico bilancio di queste ora vede un cadavere ritrovato a Borgosesia, 17 persone disperse e due ponti crollati. Le piogge abbondantissime hanno causato esondazioni, frane, black out e numerosi disagi. Sono in corso le ricerche per ie, attorno alle 15, sono crollati due ponti, tra cui quello di Romagnano, sul Sesia. Fortunatamente non si rilevano vittime. Valle D’aosta: un pompiereAllerta meteo anche in Valle D’Aosta dove un vigile del fuoco è stato travolto da un albero durante un’operazione di soccorso, perdendo la vita, e ci sono 1.500 persone rimaste isolate. ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo Il Nord Ovest è in ginocchio. Due le vittime e 16 i dispersi LE FOTO #ANSA - SkyTG24 : Maltempo In piemonte, notte di paura: situazione critica - bigfab1 : RT @GiornoNovara: Notte di paura nel novarese, Vco e Valsesia. Crolla il ponte di Romagnano. 11 dispersi in Piemonte. Chiesto lo stato d’em… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Maltempo Il Nord Ovest è in ginocchio. Due le vittime e 16 i dispersi LE FOTO #ANSA - mzuppy : RT @Agenzia_Ansa: #Maltempo Il Nord Ovest è in ginocchio. Due le vittime e 16 i dispersi LE FOTO #ANSA -