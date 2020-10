Pedullà: Malcuit-Parma, trattativa in corso (Di sabato 3 ottobre 2020) Potrebbe essere Parma la destinazione di mercato per Kevin Malcuit. Secondo quanto scrive su Twitter il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, infatti, sono in corso trattative tra il club emiliano e quello partenopeo per il calciatore. #Malcuit–#Parma, trattativa in corso @tvdellosport — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) October 3, 2020 L'articolo Pedullà: Malcuit-Parma, trattativa in corso ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 ottobre 2020) Potrebbe esserela destinazione di mercato per Kevin. Secondo quanto scrive su Twitter il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, infatti, sono intrattative tra il club emiliano e quello partenopeo per il calciatore. #–#in@tvdellosport — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) October 3, 2020 L'articolo Pedullà:inilNapolista.

