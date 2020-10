“Non ricorro a quei mezzi”. Carlo Conti mette in imbarazzo Signorini: la bordata sul coming out di Garko (Di sabato 3 ottobre 2020) “Ho difficoltà a ricorrere a quei mezzi in televisione perché non ce l'ho nel Dna”. Carlo Conti ha riservato una frecciata non indifferente ad Alfonso Signorini ed al Grande Fratello Vip. Il conduttore di Tale e Quale Show non sembra aver gradito il recente coming out in lacrime di Gabriel Garko, consumatosi in diretta su Canale 5: certo, l'attore ha ricevuto un compenso tutt'altro che trascurabile per fare tutto ciò, ma al volto noto della Rai non è comunque piaciuta un certo tipo di narrazione televisiva. Intervenuto a La Vita in Diretta, Conti ha sottolineato che “ognuno di noi fa quello che ritiene di poter fare” e che comunque rispetto al passato “oggi questa abitudine in tv c'è di meno”. Una ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) “Ho difficoltà a ricorrere amezzi in televisione perché non ce l'ho nel Dna”.ha riservato una frecciata non indifferente ad Alfonsoed al Grande Fratello Vip. Il conduttore di Tale e Quale Show non sembra aver gradito il recenteout in lacrime di Gabriel, consumatosi in diretta su Canale 5: certo, l'attore ha ricevuto un compenso tutt'altro che trascurabile per fare tutto ciò, ma al volto noto della Rai non è comunque piaciuta un certo tipo di narrazione televisiva. Intervenuto a La Vita in Diretta,ha sottolineato che “ognuno di noi fa quello che ritiene di poter fare” e che comunque rispetto al passato “oggi questa abitudine in tv c'è di meno”. Una ...

