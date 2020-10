Nettuno, positivo al Coronavirus un’insegnante di sostegno della scuola Castellani: classe in quarantena (Di sabato 3 ottobre 2020) La ASL Roma 6 ha comunicato la positività di una insegnante di sostegno che lavora presso la scuola Angelo Castellani di Nettuno. Immediatamente è scattato il protocollo di sicurezza e una classe è stata messa in quarantena. Intanto due persone sono state dichiarate guarite. Gli attualmente positivi sono 10 di cui uno ospedalizzato. Nettuno, positivo al Coronavirus un’insegnante di sostegno della scuola Castellani: classe in quarantena su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 ottobre 2020) La ASL Roma 6 ha comunicato la positività di una insegnante diche lavora presso laAngelodi. Immediatamente è scattato il protocollo di sicurezza e unaè stata messa in. Intanto due persone sono state dichiarate guarite. Gli attualmente positivi sono 10 di cui uno ospedalizzato.alun’insegnante diinsu Il CorriereCittà.

