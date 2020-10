NBA Finals 2020, James e Davis incontenibili: Miami battuta in gara-2, Lakers sul 2-0 (Di sabato 3 ottobre 2020) I Los Angeles Lakers come da pronostico si prendono anche gara-2. Le assenze di Bam Adebayo e Goran Dragic vengono sfruttate al massimo da LeBron James (33 punti) e Anthony Davis (32+14). Dall’altra parte non sono bastati i 25 punti con 13 assist di un resiliente Jimmy Butler. Alla banda di Vogel adesso mancano soltanto due vittorie per conquistare l’anello, ma attenzione a gara-3 tra domenica e lunedì: Adebayo sarà sicuramente della partita. CRONACA – (in aggiornamento) Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) I Los Angelescome da pronostico si prendono anche-2. Le assenze di Bam Adebayo e Goran Dragic vengono sfruttate al massimo da LeBron(33 punti) e Anthony(32+14). Dall’altra parte non sono bastati i 25 punti con 13 assist di un resiliente Jimmy Butler. Alla banda di Vogel adesso mancano soltanto due vittorie per conquistare l’anello, ma attenzione a-3 tra domenica e lunedì: Adebayo sarà sicuramente della partita. CRONACA – (in aggiornamento)

