Maltempo, disastro in Piemonte: 1 morto, 16 dispersi. Crollano un ponte sul Sesia riaperto poco prima e uno nel Piacentino – LA DIRETTA (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Maltempo ha messo in ginocchio il Nord-Ovest: vento, piogge torrenziali e frane battono in particolare Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia. E ora le conseguenze sono anche drammatiche: si contano 16 dispersi tra Cuneese e Vercellese, mentre ad Arnad (Aosta) un vigile del fuoco volontario, Rinaldo Challancin, 53 anni, è morto per il crollo di un albero durante alcune operazioni di soccorso. Lascia la moglie Anna e le figlie, Marta e Stéphanie. Un malgaro è disperso da poco prima della mezzanotte nel Tunnel del Tenda, al confine tra Italia e Francia. La seconda vittima è in Piemonte: è un ragazzo di 20 anni che in auto stava percorrendo la strada tra Doccio e Crevola, nel Vercellese, che è in parte crollata. Con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Ilha messo in ginocchio il Nord-Ovest: vento, piogge torrenziali e frane battono in particolare Liguria,, Valle d’Aosta, Lombardia. E ora le conseguenze sono anche drammatiche: si contano 16tra Cuneese e Vercellese, mentre ad Arnad (Aosta) un vigile del fuoco volontario, Rinaldo Challancin, 53 anni, èper il crollo di un albero durante alcune operazioni di soccorso. Lascia la moglie Anna e le figlie, Marta e Stéphanie. Un malgaro è disperso dadella mezzanotte nel Tunnel del Tenda, al confine tra Italia e Francia. La seconda vittima è in: è un ragazzo di 20 anni che in auto stava percorrendo la strada tra Doccio e Crevola, nel Vercellese, che è in parte crollata. Con ...

Sui social alcuni utenti hanno postato increduli le foto del disastro. L'eccezionale ondata di maltempo si sta abbattendo su tutto il Nord Ovest. Secondo la Regione, le persone di cui al momento non c ...

