Maltempo, alluvione in Piemonte: trovato cadavere nel Vercellese, forse è del disperso

E' stato ritrovato poco fa a Borgosesia in frazione Bettole, un cadavere sul greto ai margini del fiume Sesia: lo ha confermato il sindaco di Borgosesia Paolo Tiramani. "E' presumibile che si tratti della persona dispersa," ha spiegato il primo cittadino.

