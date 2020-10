LIVE – Paganese-Ternana 0-1, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di sabato 3 ottobre 2020) La DIRETTA LIVE di Paganese-Ternana, match valido per la seconda giornata del girone C di Serie C 2020/2021. Stadio Marcello Torre pronto a ospitare questa sfida tra i campani e gli umbri che vogliono conquistare la prima vittoria stagionale in campionato dopo aver pareggiato entrambe all’esordio. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15 di sabato 3 ottobre, chi riuscirà ad avere la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Paganese: Fasan; Sbampato, Schiavino, Cigagna; Carotenuti, Benedetti, Bonavoltà, Onescu, Squillace; Guadagni, Diop. Allenatore: Erra. Ternana: Iannarilli; Defendi, ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Ladi, match valido per la seconda giornata delC di. Stadio Marcello Torre pronto a ospitare questa sfida tra i campani e gli umbri che vogliono conquistare la prima vittoria stagionale in campionato dopo aver pareggiato entrambe all’esordio. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15 di sabato 3 ottobre, chi riuscirà ad avere la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:: Fasan; Sbampato, Schiavino, Cigagna; Carotenuti, Benedetti, Bonavoltà, Onescu, Squillace; Guadagni, Diop. Allenatore: Erra.: Iannarilli; Defendi, ...

TernanaNews : LIVE - PAGANESE-TERNANA, le formazioni ufficiali - TernanaNews : LIVE - PAGANESE-TERNANA, la vigilia di Lucarelli - EmmSorrentino : Inizia il campionato di #SerieC: prima gara al Massimino per gli etnei di mister #Padalino, che ospitano gli azzurr… - zazoomblog : LIVE – Catania-Paganese Serie C 2020-2021: girone C (DIRETTA) - #Catania-Paganese #Serie #2020-2021: - infoitsport : LIVE - Catania-Paganese, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) -