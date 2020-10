Ligue 1 2020/2021, il Nizza batte il Nantes 2-1 (Di sabato 3 ottobre 2020) Importante vittoria per il Nizza, che nell’anticipo della sesta giornata della Ligue 1 2020/2021 supera il Nantes per 2-1 e torna a vincere dopo aver raccolto appena un punto nelle ultime tre giornate. Un successo che consente ai padroni di casa di risalire la classifica a soli tre punti dalla capolista Rennes, che però gioca domani contro il Reims. Il Nantes invece resta fermo a quota 5 punti. La partita inizia a dir poco in salita per il Nantes, che dopo tre minuti subisce l‘espulsione di Girotto arrivata con l’ausilio del Var per un intervento molto scomposto ai danni di Kamara. Il Nizza spinge e al 27′ va in vantaggio con il gol di Dante che su calcio d’angolo trova il colpo di testa vincente. Gli ospiti ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Importante vittoria per il, che nell’anticipo della sesta giornata dellasupera ilper 2-1 e torna a vincere dopo aver raccolto appena un punto nelle ultime tre giornate. Un successo che consente ai padroni di casa di risalire la classifica a soli tre punti dalla capolista Rennes, che però gioca domani contro il Reims. Ilinvece resta fermo a quota 5 punti. La partita inizia a dir poco in salita per il, che dopo tre minuti subisce l‘espulsione di Girotto arrivata con l’ausilio del Var per un intervento molto scomposto ai danni di Kamara. Ilspinge e al 27′ va in vantaggio con il gol di Dante che su calcio d’angolo trova il colpo di testa vincente. Gli ospiti ...

