Le Iene | Giulio Golia assente per il covid 19 | è positivo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 3 ottobre 2020) Lestanno per ritornare in tv ma ci sarà una assenza illustre nelle prime puntate.infatti pochi minuti fa via social ha annunciato di essere risultatoal19. L’inviato del programma di Italia 1 infatti, spiega di aver saputo che una persona con la quale era entrata in contatto era risultata positiva. E una volta quindi fatto il tampone ha scoperto di essereal19. Questo significa che dal 6 ottobre 2020non sarà al timone del programma di Italia 1.POSITIVA AL19: L’ANNUNCIO Le parole disui social:Ieri ho avuto la comunicazione ...