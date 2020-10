La nuova MIUI 12.1 arriva su Xiaomi Mi 10 Pro in versione Global (Di sabato 3 ottobre 2020) Xiaomi Mi 10 Pro Global comincia a ricevere la nuova MIUI 12.1 in versione beta: ecco le novità e il link per il download. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 3 ottobre 2020)Mi 10 Procomincia a ricevere la12.1 inbeta: ecco le novità e il link per il download. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Salve, fresco possessore di Xiami Mi 9SE usato (anche perchè nuovo non si trova più da mesi e mesi). Attualmente monta la MIUI 12 versione 12.0.1.0(QFBEUXM) con patch di agosto. Nelle info di sistema ...

Xiaomi Mi 10 Pro Global comincia a ricevere la nuova MIUI 12.1 in versione beta: ecco le novità e il link per il download.

