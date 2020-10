Juve, ufficiale: Mandragora dall'Udinese. Ecco tutti i dettagli (Di sabato 3 ottobre 2020) TORINO - Tramite una nota sul proprio sito internet, la Juve ha comunicato "di aver raggiunto un accordo con la societa? Udinese Calcio S.p.a. per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020) TORINO - Tramite una nota sul proprio sito internet, laha comunicato "di aver raggiunto un accordo con la societa?Calcio S.p.a. per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle ...

DiMarzio : #Juve, ufficiale l'acquisto di #Mandragora: rimarrà a Udine per due stagioni - DiMarzio : #Napoli, il comunicato ufficiale del club sui tamponi effettuati - juventusfc : Ufficiale | Luca Pellegrini in prestito al @GenoaCFC - ciceruacchio65 : @CorSport @LorenzoPuliga La #Juve deve a meno di comunicazione ufficiale della federazione, scendere in campo, vist… - sportal_it : Rugani saluta la Juve, ufficiale l'addio -