Inter, Conte: “Andiamo a Roma senza snaturarci. Tra 0-0 e 5-4 preferisco il secondo” (Di sabato 3 ottobre 2020) “Le partite le devi giocare, devi testarti in questo tipo di partite impegnative. Però per certi versi ogni gara ha le sue difficoltà. Affrontiamo una squadra che è un’ottima squadra, che l’anno scorso ha avuto l’ambizione di provare a vincere lo scudetto e quindi bisognerà fare molto attenzione. Noi dobbiamo andare a Roma senza snaturarci proseguendo il nostro percorso”. Lo ha dichiarato l’allenatore dell‘Inter, Antonio Conte, nella conferenza stampa di vigilia di Lazio-Inter, match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2020/2021. “Siamo tutti curiosi di vedere come ci comporteremo in queste partite con alto indice di difficoltà – ha proseguito l’allenatore nerazzurro ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) “Le partite le devi giocare, devi testarti in questo tipo di partite impegnative. Però per certi versi ogni gara ha le sue difficoltà. Affrontiamo una squadra che è un’ottima squadra, che l’anno scorso ha avuto l’ambizione di provare a vincere lo scudetto e quindi bisognerà fare molto attenzione. Noi dobbiamo andare aproseguendo il nostro percorso”. Lo ha dichiarato l’allenatore dell‘, Antonio, nella conferenza stampa di vigilia di Lazio-, match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2020/2021. “Siamo tutti curiosi di vedere come ci comporteremo in queste partite con alto indice di difficoltà – ha proseguito l’allenatore nerazzurro ...

