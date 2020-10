Drammatico frontale tra auto e bus | perde la vita una 22enne

Ultime Notizie dalla rete : Drammatico frontale

NewNotizie

Intorno alle 12:20 di oggi sabato 3 ottobre 2020, un tragico frontale tra una Fiat Bravo e un bus di linea della ACTV ha causato la morte di una giovane di 22 anni. La 22enne si trovava alla guida ...Succede a Torino, in via Reni angolo via Arde, dove una persona al volante compie una manovra scorretta e provoca un brutto incidente. Paura e ferite superficiali per le persone coinvolte.