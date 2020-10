De Siervo: 'Juve-Napoli? Al momento si gioca. Il protocollo tocca al Cts' (Di sabato 3 ottobre 2020) 'Juve-Napoli si gioca? Aspettiamo i tamponi, al momento sì'. L'ad della Serie A, Luigi De Siervo, conferma che per ora non ci sono modifiche sul programma e che la sfida in programma domani sera per ... Leggi su gazzetta (Di sabato 3 ottobre 2020) 'si? Aspettiamo i tamponi, alsì'. L'ad della Serie A, Luigi De, conferma che per ora non ci sono modifiche sul programma e che la sfida in programma domani sera per ...

