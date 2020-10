Crisanti e il rischio di non controllare più la trasmissione del Coronavirus

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 3 ottobre 2020) “Spero continui così per settimane, a questi livelli la nostra capacità diagnostica è adeguata. Se però laaumenta rischiamo di non controllarla più”: il professor Andreaspiega al Fatto Quotidiano qual è ildell’aumento dei contagi diin Italia. Se non si tracciano i contatti l’epidemia sfuggirà al controllo: Lei ha detto che i casi nelle scuole li vedremo dopo la metà di ottobre, ma si parla già di almeno 900 scuole toccate dal virus. In coda per i tamponi ci sono anche i genitori con i figli e il tracciamento va in sofferenza. Con 8 milioni di ragazzi a scuola c’era da aspettarselo, 900 scuole saranno 2-3 mila casi. Era prevedibile che il tracciamento andasse in sofferenza, infatti ...