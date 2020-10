Chiesti 8 anni di carcere per Nunzia De Girolamo: "Sono devastata, per gli omicidi chiedono di meno" (Di sabato 3 ottobre 2020) “Come sto? E come sto dopo una richiesta di carcere per una vicenda come questa? Anche se non ho fatto nulla di cui avere paura, Sono devastata solo a leggere la richiesta del pubblico ministero”. Sono le parole di Nunzia De Girolamo raccolte dal Corriere della Sera sulla richiesta di condanna da parte della procura per l’inchiesta sulle consulenze all’Asl di Benevento. “Si rendono conto di quanti Sono otto anni e tre mesi? Avessi ucciso una persona me la sarei cavata con richieste minori… L’assassino di Vannini al primo processo di appello aveva preso cinque anni…”.Quando il pm Assunta Tillo ha pronunciato le richieste di condanna, neppure gli occhiali ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 ottobre 2020) “Come sto? E come sto dopo una richiesta diper una vicenda come questa? Anche se non ho fatto nulla di cui avere paura,solo a leggere la richiesta del pubblico ministero”.le parole diDeraccolte dal Corriere della Sera sulla richiesta di condanna da parte della procura per l’inchiesta sulle consulenze all’Asl di Benevento. “Si rendono conto di quantiottoe tre mesi? Avessi ucciso una persona me la sarei cavata con richieste minori… L’assassino di Vni al primo processo di appello aveva preso cinque…”.Quando il pm Assunta Tillo ha pronunciato le richieste di condanna, neppure gli occhiali ...

