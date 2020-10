Caso Gregoretti: Salvini in tribunale, gup convoca Conte, Di Maio e Lamorgese/Adnkronos (Di sabato 3 ottobre 2020) Catania, 3 ott. (Adnkronos) - (Dall'inviata Elvira Terranova)- Il Palazzo di giustizia di Catania sembra da lontano un'astronave. Il grosso edificio, che di solito brulica di avvocati, magistrati, personale giudiziario, è blindato e guardato a vista da decine di poliziotti e carabinieri. Oggi è chiuso al pubblico. Non può entrare nessuno. E' il giorno di Matteo Salvini, il leader della Lega accusato di sequestro di persona e abuso d'ufficio per avere tenuto a bordo della nave Gregoretti, nell'estate del 2019, 131 migranti soccorsi in mare. Salvini, che allora era ancora a capo del Viminale, aveva rigettato la richiesta di sbarco in un porto italiano. Ma secondo l'accusa avrebbe "abusato dei suoi poteri privando della libertà personale 131 migranti a bordo dell'unità navale ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 ottobre 2020) Catania, 3 ott. () - (Dall'inviata Elvira Terranova)- Il Palazzo di giustizia di Catania sembra da lontano un'astronave. Il grosso edificio, che di solito brulica di avvocati, magistrati, personale giudiziario, è blindato e guardato a vista da decine di poliziotti e carabinieri. Oggi è chiuso al pubblico. Non può entrare nessuno. E' il giorno di Matteo, il leader della Lega accusato di sequestro di persona e abuso d'ufficio per avere tenuto a bordo della nave, nell'estate del 2019, 131 migranti soccorsi in mare., che allora era ancora a capo del Viminale, aveva rigettato la richiesta di sbarco in un porto italiano. Ma secondo l'accusa avrebbe "abusato dei suoi poteri privando della libertà personale 131 migranti a bordo dell'unità navale ...

LegaSalvini : *CASO GREGORETTI: UDIENZA PRELIMINARE SALVINI RINVIATA AL 20 NOVEMBRE* = Catania, 3 ott. (Adnkronos) - E' stata ri… - Affaritaliani : Caso Gregoretti, Meloni a Catania: 'Solidarietà a Salvini, processo mostruoso per stato di diritto' - SimoPillon : UDIENZA DI SALVINI RINVIATA AL 20/11 Le indagini sul caso Gregoretti si allargano Il Giudice vuole sentire Conte e… - Anilzip : RT @libera_annclm: Processo #Salvini caso #Gregoretti Luigi Ciotti 'Per governare i fenomeni globali occorrono risposte globali , quelle ri… - AnnaMar74773335 : RT @Darktiv: Giulia #Bongiorno ferita dal crollo di una lastra, uno strano scherzo del destino per l'avvocato di Salvini al processo sul ca… -