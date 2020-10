Carolyn Smith a FQMagazine: “Ballando con le Stelle? Mi ha stupito Scardina, invece a un concorrente direi di aggiustare il tiro… E quella volta con Lady Diana in cucina” (Di sabato 3 ottobre 2020) Scozia, fine anni ’70. Carolyn Smith era una ragazzina quando durante una gara di ballo i giudici complottarono contro di lei e la fecero perdere. L’organizzatore non si accorse che suo padre era a pochi passi da lì e sentì tutto: “Carolyn deve perdere“. Così fu. Sul podio arrivò al secondo posto, sul palco volarono monetine e bottiglie, lei intanto si congedò mano nella mano con il suo ballerino sfoggiando il suo miglior sorriso. “Mai farsi vedere sconfitti davanti agli altri. Poi a casa ho spaccato di tutto“, dice sfogliando con FQMagazine l’album dei ricordi, dall’incontro con Lady Diana nella cucina di Clarence House alle liti dietro le quinte di Ballando con le Stelle. Piccoli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Scozia, fine anni ’70.era una ragazzina quando durante una gara di ballo i giudici complottarono contro di lei e la fecero perdere. L’organizzatore non si accorse che suo padre era a pochi passi da lì e sentì tutto: “deve perdere“. Così fu. Sul podio arrivò al secondo posto, sul palco volarono monetine e bottiglie, lei intanto si congedò mano nella mano con il suo ballerino sfoggiando il suo miglior sorriso. “Mai farsi vedere sconfitti davanti agli altri. Poi a casa ho spaccato di tutto“, dice sfogliando conl’album dei ricordi, dall’incontro connella cucina di Clarence House alle liti dietro le quinte di Ballando con le. Piccoli ...

