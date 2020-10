Bucci: “Essere asintomatici non significa non essere malati. Il Covid danneggia cuore e polmoni” (Di sabato 3 ottobre 2020) Sul Foglio un articolo di Enrico Bucci, adjunct professor presso la Temple University di Philadelphia. Attenzione, dice: essere asintomatici al Covid non significa non essere malati. Cosa che affermano invece di frequente i negazionisti, per stemperare l’ansia sul virus. “C’è ora una nuova, fuorviante arma semantica che certi irriducibili negazionisti continuano a utilizzare: quella della distinzione fra malattia e infezione, a significare che chi ha il virus, ma non mostra sintomi, non è malato, così che l’aumento degli infettati non dovrebbe preoccupare nessuno, perché si tratterebbe non di malati, ma di “portatori sani” del virus”. Bucci ricorda, a ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 ottobre 2020) Sul Foglio un articolo di Enrico, adjunct professor presso la Temple University di Philadelphia. Attenzione, dice:alnonnon. Cosa che affermano invece di frequente i negazionisti, per stemperare l’ansia sul virus. “C’è ora una nuova, fuorviante arma semantica che certi irriducibili negazionisti continuano a utilizzare: quella della distinzione fra malattia e infezione, are che chi ha il virus, ma non mostra sintomi, non è malato, così che l’aumento degli infettati non dovrebbe preoccupare nessuno, perché si tratterebbe non di, ma di “portatori sani” del virus”.ricorda, a ...

