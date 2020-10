Una Vita puntata di sabato 3 ottobre 2020: la proposta di Ramon (Di venerdì 2 ottobre 2020) Le anticipazioni Un Vita di domani mostrano quanto sia determinato Ramon nel volere Carmen accanto a se per il resto dei suoi giorni, infatti farà un chiaro discorso alla donna per ripartire da dove tutto era stato interrotto. Nel frattempo Liberto sempre più disperato per paura di perdere Rosina per sempre si rivolge a donna Felicia, con una richiesta. Inoltre Emilio si sente distrutto e non sa come uscire da questa situazione, in quanto non può progettare la sua Vita con Cinta a causa di Ledesma. Ma sarà proprio la donna che ama, figlia di Josè, a fornirgli una via d’uscita. Dai video della puntata di sabato 3 ottobre 2020: Ramon vuole sposarsi Carmen è stata per Ramon motivo di gioia e ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 2 ottobre 2020) Le anticipazioni Undi domani mostrano quanto sia determinatonel volere Carmen accanto a se per il resto dei suoi giorni, infatti farà un chiaro discorso alla donna per ripartire da dove tutto era stato interrotto. Nel frattempo Liberto sempre più disperato per paura di perdere Rosina per sempre si rivolge a donna Felicia, con una richiesta. Inoltre Emilio si sente distrutto e non sa come uscire da questa situazione, in quanto non può progettare la suacon Cinta a causa di Ledesma. Ma sarà proprio la donna che ama, figlia di Josè, a fornirgli una via d’uscita. Dai video delladivuole sposarsi Carmen è stata permotivo di gioia e ...

pisto_gol : Le ho viste quasi tutte, dal 1987. Ma una cosa come i 24rigori di RioAve-Milan con parata decisiva di Gigio Donnaru… - matteosalvinimi : #Ricciardello (ANCE): L'edilizia in Sicilia è in una crisi profonda. Decreto semplificazioni? Ha complicato la vita… - TIM_music : Una coppia inedita in un brano sorprendente! Il mondo urban di Gianni Bismark incontra quello di @MarroneEmma, dand… - jungle1970 : RT @PitbullPerAmico: ??URGENTE?? Nati in una rimessa da mamma Pitbull che viene tenuta a catena h24. La mamma non ce la vogliono cedere, ma p… - _______unagi : Ho visto un video in cui un nonnino all'inizio non riconosce sua nipote, poi capisce che è lei e le dice 'non ti ab… -