Omicidio Lecce, De Marco voleva scrivere sul muro un messaggio con il sangue delle vittime (Di venerdì 2 ottobre 2020) "Appena entrato: legare tutti; accendere tutti i fornelli e mettere l'acqua a bollire; scrivere sul muro". Aveva scritto così in uno dei suoi bigliettini Antonio De Marco, assassino reo confesso di Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta. Un Omicidio, quello avvenuto il 21 settembre, “lucidamente pianificato”, spiega il gip di Lecce, Michele Toriello, nell'atto di convalida del fermo, al termine del quale il 21enne voleva scrivere sul muro un messaggio con "il sangue delle vittime, non avendo portato con se alcuna bomboletta di vernice". Leggi su tg24.sky (Di venerdì 2 ottobre 2020) "Appena entrato: legare tutti; accendere tutti i fornelli e mettere l'acqua a bollire;sul". Aveva scritto così in uno dei suoi bigliettini Antonio De, assassino reo confesso di Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta. Un, quello avvenuto il 21 settembre, “lucidamente pianificato”, spiega il gip di, Michele Toriello, nell'atto di convalida del fermo, al termine del quale il 21ennesuluncon "il, non avendo portato con se alcuna bomboletta di vernice".

