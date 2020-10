Nainggolan Cagliari, si fa: all’Inter soldi più un giovane (Di venerdì 2 ottobre 2020) Calciomercato Cagliari: il ritorno di Nainggolan è vicino, accordo con l’Inter Radja Nainggolan ha la valigia pronta per trasferirsi ancora una volta al Cagliari. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club rossoblù avrebbe trovato l’accordo con l’Inter per l’acquisto del belga. Un accordo basato su un ulteriore passo indietro dei nerazzurri che ha abbassato le pretese economiche da 12 milioni a 10 milioni di euro. Nell’operazione, il Cagliari voleva inserire due promettenti giovani nell’operazione: il regista Ladinetti e il centrocampista Biancu, ma i nerazzurri avrebbero optato solo per il primo. La formula del passaggio di Nainggolan in Sardegna dovrebbe essere quella del prestito con ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Calciomercato: il ritorno diè vicino, accordo con l’Inter Radjaha la valigia pronta per trasferirsi ancora una volta al. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club rossoblù avrebbe trovato l’accordo con l’Inter per l’acquisto del belga. Un accordo basato su un ulteriore passo indietro dei nerazzurri che ha abbassato le pretese economiche da 12 milioni a 10 milioni di euro. Nell’operazione, ilvoleva inserire due promettenti giovani nell’operazione: il regista Ladinetti e il centrocampista Biancu, ma i nerazzurri avrebbero optato solo per il primo. La formula del passaggio diin Sardegna dovrebbe essere quella del prestito con ...

DiMarzio : Si avvicina il ritorno di #Nainggolan al #Cagliari: gli ultimi aggiornamenti - AlfredoPedulla : #Nainggolan-#Cagliari entro 48 ore: la strada è questa. Con una formula che sia a titolo definitivo @tvdellosport - DiMarzio : #Cagliari, #Nainggolan sempre più vicino al ritorno - _cazzimiei_ : @JosseM85 però Rugani non è una pippa in termini assoluti, sarebbe tranquillamente titolare in moltissime altre squ… - passione_inter : Mercato - Nainggolan-Cagliari al traguardo finale. L'Inter fa lo sconto: a vuoto il tentativo per Walukiewicz -… -