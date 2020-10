zazoomblog : Malore da puntura di calabrone autista perde il controllo del bus - #Malore #puntura #calabrone #autista -

Ultime Notizie dalla rete : Malore puntura

La Nazione

Borgo San Lorenzo – Un malore del conducente, e un bus di Autolinee Toscane è sbandato andando a colpire un palo della luce e terminando la sua corsa in una siepe. Per fortuna, non risultano feriti e ...A causa del malore del conducente, un bus di Autolinee Toscane è sbandato, ha colpito un palo della luce ed ha terminato la sua corsa su una siepe. Nessun ...