Lazio, a Formello si rivede il capitano Senad Lulic (Di venerdì 2 ottobre 2020) Importanti novità in casa Lazio, con il capitano Senad Lulic che finalmente si rivede a Formello, dove ha svolto del lavoro personalizzato per testare la caviglia operata due volte nel 2020 e che lo tiene ai box da 8 mesi. Il bosniaco, però al momento resta escluso dalla lista per la Serie A. Luiz Felipe, invece, oggi ha svolto una seduta a parte insieme al preparatore atletico e il suo impiego rimane improbabile per la gara contro l’Inter. Il terzetto difensivo di domenica dovrebbe essere formato da Patric e Bastos, sempre in uscita, ai lati di Acerbi. Fuori dai giochi Correa, bloccato da un risentimento lombare nel riscaldamento pre-Atalanta: al suo posto scenderà ancora in campo Caicedo, che affiancherà nuovamente il bomber biancoceleste, Immobile. Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Importanti novità in casa, con ilche finalmente si, dove ha svolto del lavoro personalizzato per testare la caviglia operata due volte nel 2020 e che lo tiene ai box da 8 mesi. Il bosniaco, però al momento resta escluso dalla lista per la Serie A. Luiz Felipe, invece, oggi ha svolto una seduta a parte insieme al preparatore atletico e il suo impiego rimane improbabile per la gara contro l’Inter. Il terzetto difensivo di domenica dovrebbe essere formato da Patric e Bastos, sempre in uscita, ai lati di Acerbi. Fuori dai giochi Correa, bloccato da un risentimento lombare nel riscaldamento pre-Atalanta: al suo posto scenderà ancora in campo Caicedo, che affiancherà nuovamente il bomber biancoceleste, Immobile.

Corriere : Il leader della Lega, Matteo Salvini, si è presentato a un evento politico a Formello, nel Lazio, nonostante avesse… - sportface2016 : #SerieA | #Lazio, a Formello si rivede il capitano Senad #Lulic - Pino00895828 : @tania_andreano Comunque la Lazio dovrebbe cambiare fotografo,sempre le stesse pose,è tanto bello Formello,vabbè,forza Andreas Pereira - lazio24h : Lazio, Muriqi lavora per rientrare: seduta solitaria per lui oggi - LazioChannel : Si rivede il nostro capitano #Lulic a Formello ma c'è l'emergenza per l'#Inter #LazioInter #SerieA -