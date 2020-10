Il tour tra i palazzi in rosa per combattere il tumore al seno (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Palazzo del Podestà a Bologna, il Sedile a Lecce, il Palazzo Comunale di Pordenone e Savona, La Scala di Milano: sono alcuni esempi tra le centinaia di palazzi e monumenti in tutta Italia che si vestiranno di rosa a ottobre. Tutto grazie alla Fondazione Airc – in collaborazione con Anci – che, nel mese dedicato alla lotta al tumore al seno, così dà il via alla mobilitazione per combattere insieme la neoplasia più diffusa tra le donne: una su nove ne è colpita, e nel solo 2019 sono state fatte circa 53mila nuove diagnosi. Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Palazzo del Podestà a Bologna, il Sedile a Lecce, il Palazzo Comunale di Pordenone e Savona, La Scala di Milano: sono alcuni esempi tra le centinaia di palazzi e monumenti in tutta Italia che si vestiranno di rosa a ottobre. Tutto grazie alla Fondazione Airc – in collaborazione con Anci – che, nel mese dedicato alla lotta al tumore al seno, così dà il via alla mobilitazione per combattere insieme la neoplasia più diffusa tra le donne: una su nove ne è colpita, e nel solo 2019 sono state fatte circa 53mila nuove diagnosi.

