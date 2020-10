Hollywood e l’appello per i cinema | “Non sopravviveranno”

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 2 ottobre 2020)per il: registi del calibro di Scorsese e Nolan hanno firmato un appello per chiedere un sostegno economico al governo Come purtroppo sappiamo, l’emergenza sanitaria in corso ha colpito duramente il settore della cultura. E in particolare, le industrietografiche stanno facendo molta fatica a riprendersi dopo i mesi di lockdown. Negli Stati Uniti la situazione è ancora più drammatica rispetto a quella europea. A New York e nella contea di Los Angeles irimangono chiusi, e nel resto del Paese solo grandi catene come l’AMC Entertainment sono riuscite a ripartire, anch’esse con non poca difficoltà. Molte sedi rimangono chiuse, l’affluenza non è quella che ci si aspettava, gli incassi sono bassi. E questo ha spinto le grandi industrie a ...