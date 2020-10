Franceska Pepe estasiata da Tommaso Zorzi | Avvicinamento fuori programma al GF Vip

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Il famoso detto de ‘L’amore non è bello se non è litigarello’ potrebbe cascare a pennello perche èda. ‘Odi et amo’: continui litigi tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip ma basta un balletto del rifatto in giardino per renderedalla vicinanza per … L'articolodaal GF Vip proviene da www.meteoweek.com.