Fnomceo a Zingaretti: illegittima ordinanza vaccini in farmacia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma – “Chiediamo, come Ente pubblico sussidiario dello Stato che rappresenta la professione medica a tutela della salute dei cittadini, di essere ascoltati, prima di rendere operativa un’ordinanza che riteniamo illegittima”. È netto il disaccordo del Presidente della Federazione degli Ordini dei Medici (Fnomceo), Filippo Anelli, sull’ordinanza firmata questa mattina dal Presidente delle Regione Lazio, Nicola Zingaretti. A suscitare la contrarieta’ dei medici, la parte del provvedimento che prevede la somministrazione e inoculazione dei vaccini antinfluenzali nelle farmacie, sentite le loro ‘organizzazioni maggiormente rappresentative'”. Nessun accenno, invece, a interpellare i medici: per questo, Anelli ha preso subito carta e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma – “Chiediamo, come Ente pubblico sussidiario dello Stato che rappresenta la professione medica a tutela della salute dei cittadini, di essere ascoltati, prima di rendere operativa un’che riteniamo”. È netto il disaccordo del Presidente della Federazione degli Ordini dei Medici (), Filippo Anelli, sull’firmata questa mattina dal Presidente delle Regione Lazio, Nicola. A suscitare la contrarieta’ dei medici, la parte del provvedimento che prevede la somministrazione e inoculazione deiantinfluenzali nelle farmacie, sentite le loro ‘organizzazioni maggiormente rappresentative'”. Nessun accenno, invece, a interpellare i medici: per questo, Anelli ha preso subito carta e ...

thomasschael : RT @FNOMCeO: Vaccinazioni in farmacia, @anell_f scrive a Zingaretti: “Stralcio del provvedimento, per dar modo anche ai medici di essere as… - FNOMCeO : Vaccinazioni in farmacia, @anell_f scrive a Zingaretti: “Stralcio del provvedimento, per dar modo anche ai medici d… -

Ultime Notizie dalla rete : Fnomceo Zingaretti Coronavirus, Ordine medici a Governatore Lazio Zingaretti: no a vaccinazioni in Farmacia Rai News