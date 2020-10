Fiorentina-Sampdoria | le probabili formazioni e dove vederla

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 ottobre 2020), questa sera alle 20,45, sarà l’anticipo della terza giornata di Serie A. La Viola di Beppe Iachini, dopo l’ottima prova contro l’Inter, conclusa con una sconfitta assai amara nei minuti di recupero, vorrà rifarsi. Dall’altra parte, ladi Ranieri è ancora ferma a zero punti e vorrà smuovere la classifica dopo le sconfitte contro Juventus e Benevento. PHOTO CREDITS: Getty Images/Paolo RattiniIl calciomercato delle due squadre A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, potrebbero esserci ancora importanti movimenti per entrambe le squadre. Ladovrà essere brava a non farsi distrarre dalla vicenda Chiesa, che sta scutendo l’ambiente in questi giorni. Il fuoriclasse della Viola sembra ormai prossimo, dopo ...