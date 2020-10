Eleonora Manta | chi era la fidanzata di Daniele De Santis?

Leggi su chenews

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Scopriamo meglio chi erauccisa insieme al suo fidanzatoDenel loro appartamento di Lecce La tragedia di Lecce ha lasciato in dote tanto sgomento e incredulità. Il duplice omicidio diDeedè stato tra gli avvenimenti più dolorosi di questo 2020 già avaro di emozioni. In virtù della sua maggior fama, susono emersi diversi particolari rispetto al suo vissuto, mentre sudecisamente meno. A tal proposito ricostruiamo l’esistenza della ragazza, volata via troppo presto.età, Lecce Classe 1990, aveva 30 anni ed era originaria ...