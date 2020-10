Corso Lodi, un 'cliente' insolito: fagiano entra in un negozio di abbigliamento (Di venerdì 2 ottobre 2020) Milano, 2 ottobre 2020 - 'cliente' insolito in un negozio di abbigliamento di Corso Lodi a Milano: l'altro giorno, intorno alle 17, la titolare si è ritrovata un fagiano che girava tra gli scaffali . Leggi su ilgiorno (Di venerdì 2 ottobre 2020) Milano, 2 ottobre 2020 - 'in undidia Milano: l'altro giorno, intorno alle 17, la titolare si è ritrovata unche girava tra gli scaffali .

Milano, 2 ottobre 2020 - 'Cliente' insolito in un negozio di abbigliamento di Corso Lodi a Milano: l'altro giorno, intorno alle 17, la titolare si è ritrovata un fagiano che girava tra gli scaffali. " ...

Una visita inaspettata per la titolare di un negozio di abbigliamento di Corso Lodi 18 a Milano: l'altro giorno, intorno alle 17 nel suo negozio si è ritrovata un fagiano che girava tra gli scaffali.

