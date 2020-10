Come si fa il wurstel? La risposta sorprende tutti (Di venerdì 2 ottobre 2020) I würstel sono dei salumi insaccati il cui ingrediente principale è la carne. La qualità del würstel dipende dalla qualità, dal taglio e dalla quantità di carne che si utilizza. I würstel di puro suino sono in genere quelli più pregiati e in quelli di qualità la carne supera anche l’85%. Attenzione, però, in alcuni würstel si possono anche trovare spolpi e rifilature provenienti dalla lavorazione di tagli destinati ad altre produzioni, Come prosciutti, pancetta e spalle. Tra gli ingredienti dei würstel troviamo grasso duro di suino. I würstel di carne avicola vengono ricavati, invece, spremendo le carcasse degli animali dopo che sono state spolpate. Tra gli additivi nitrito di sodio, acido ascorbico, polifosfati e citrati. E’ vero che i würstel fanno male alla salute? Secondo ... Leggi su giornal (Di venerdì 2 ottobre 2020) I würstel sono dei salumi insaccati il cui ingrediente principale è la carne. La qualità del würstel dipende dalla qualità, dal taglio e dalla quantità di carne che si utilizza. I würstel di puro suino sono in genere quelli più pregiati e in quelli di qualità la carne supera anche l’85%. Attenzione, però, in alcuni würstel si possono anche trovare spolpi e rifilature provenienti dalla lavorazione di tagli destinati ad altre produzioni,prosciutti, pancetta e spalle. Tra gli ingredienti dei würstel troviamo grasso duro di suino. I würstel di carne avicola vengono ricavati, invece, spremendo le carcasse degli animali dopo che sono state spolpate. Tra gli additivi nitrito di sodio, acido ascorbico, polifosfati e citrati. E’ vero che i würstel fanno male alla salute? Secondo ...

Bologna - A Bologna questo weekend si festeggia il santo Patrono, san Petronio, con una serie di iniziative. Oltre a quelle più prettamente religiose come la tradizionale benedizione e la messa, duran ...

Hot dog di patate

Se cercate una ricetta sfiziosa questa fa proprio al caso vostro, gli hot dog di patate sono un piatto veramente unico, originale e ricco di sapore.

