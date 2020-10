Chi è l’ex fidanzato di Guenda Goria, lo “storico” Stefano Rotondo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Stefano Rotondo è l’ex fidanzato storico di Guenda Goria, con la quale ha avuto una lunga storia d’amore durata ben 14 anni che purtroppo è giunta al capolinea. Si erano conosciuti quando lei ancora non era maggiorenne mentre lui era già un uomo fatto e finito, infatti avevano rispettivamente 16 e 36 anni. Si è trattato di un colpo di fulmine in Kenya. Questa massiccia differenza non è mai stata un problema, per i due fidanzati. Lei è maturata molto grazie a lui, ma già prima era una ragazza fortemente autonoma ed indipendente, caratteristiche che aveva nel bene o nel male sviluppato anche grazie alla sua infanzia e al rapporto con i genitori. Le voci che girano sul motivo della rottura sono molte, ma la vera ragione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020)è l’exstorico di, con la quale ha avuto una lunga storia d’amore durata ben 14 anni che purtroppo è giunta al capolinea. Si erano conosciuti quando lei ancora non era maggiorenne mentre lui era già un uomo fatto e finito, infatti avevano rispettivamente 16 e 36 anni. Si è trattato di un colpo di fulmine in Kenya. Questa massiccia differenza non è mai stata un problema, per i due fidanzati. Lei è maturata molto grazie a lui, ma già prima era una ragazza fortemente autonoma ed indipendente, caratteristiche che aveva nel bene o nel male sviluppato anche grazie alla sua infanzia e al rapporto con i genitori. Le voci che girano sul motivo della rottura sono molte, ma la vera ragione ...

