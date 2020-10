Cambiare sesso sarà più facile. Arrivano le terapie ormonali gratuite (Di venerdì 2 ottobre 2020) Le persone con disforia di genere, persone che non si riconoscono nel sesso biologico attribuito alla nascita, d’ora in poi, in Emilia-Romagna potranno ricevere gratuitamente le terapie ormonali adeguate sotto stretto controllo del Servizio sanitario regionale. Questo quanto stabilito dalla la Giunta nel corso dell’ultima seduta. Le terapie ormonali, saranno erogate direttamente dalle farmacie ospedaliere e la possibilità di usufruire del servizio gratuito copre “sia il periodo di transizione, in cui la persona inizia ad assumere le caratteristiche fenotipiche del sesso opposto, sia, il periodo successivo, per coloro che decidono di non ricorrere all’intervento chirurgico definitivo, ma realizzano unicamente il cambio anagrafico del ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 2 ottobre 2020) Le persone con disforia di genere, persone che non si riconoscono nelbiologico attribuito alla nascita, d’ora in poi, in Emilia-Romagna potranno ricevere gratuitamente leadeguate sotto stretto controllo del Servizio sanitario regionale. Questo quanto stabilito dalla la Giunta nel corso dell’ultima seduta. Le, saranno erogate direttamente dalle farmacie ospedaliere e la possibilità di usufruire del servizio gratuito copre “sia il periodo di transizione, in cui la persona inizia ad assumere le caratteristiche fenotipiche delopposto, sia, il periodo successivo, per coloro che decidono di non ricorrere all’intervento chirurgico definitivo, ma realizzano unicamente il cambio anagrafico del ...

