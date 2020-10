As | Torreira atteso a Madrid per le viste mediche con l’Atletico

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Lucassarà un nuovo giocatore dell’Atletico. Secondo il quotidiano spagnolo AS, il centrocampista uruguaiano si recherà atra oggi e domani per sottoporsi alle visitee firmare per il club rojiblanco. L’idea è di chiudere l’operazione prima che risponda alla convocazione dell’Uruguay per gli impegni internazionali. Il centrocampista dell’Arsenal arriva in prestito a margine di una precisa richiesta del Cholo Simeone. Foto: Arsenal sito ufficiale L'articolo As:per lecon l’Atletico proviene da Alfredo Pedullà.