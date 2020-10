Albano Carrisi e Romina Power felicità: “Come un mantra” (Di venerdì 2 ottobre 2020) La storia d’amore tra Albano e Romina ha sempre tenuto tutti con il fiato sospeso, uniti sul palco e nella vita dalla musica che ha permesso loro di instaurare un legame molto speciale anche quando la ‘vita’ li ha messi di fronte a mille difficoltà. L’amore della coppia che ha sempre avuto un posto speciale … L'articolo Albano Carrisi e Romina Power felicità: “Come un mantra” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 2 ottobre 2020) La storia d’amore traha sempre tenuto tutti con il fiato sospeso, uniti sul palco e nella vita dalla musica che ha permesso loro di instaurare un legame molto speciale anche quando la ‘vita’ li ha messi di fronte a mille difficoltà. L’amore della coppia che ha sempre avuto un posto speciale … L'articolofelicità: “Come un mantra” proviene da www.meteoweek.com.

infoitcultura : Albano Carrisi “tradimento” dietro l’angolo | Il cantante volta pagina - infoitcultura : Yari Carrisi deriso a La vita in diretta | Poletti : “Albano è un mito ma tu…” - infoitcultura : Yari Carrisi niente a Sanremo a causa di Albano | Shock a La vita in diretta - infoitcultura : La Vita in Diretta: Yari Carrisi attacca “Felicità” di Albano e Romina - CasmiroDavideRa : @jaxofficial Albano Carrisi -