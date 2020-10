WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram, presto si fonderanno (Di giovedì 1 ottobre 2020) WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram, presto non saranno più 4 applicazioni diverse ma saranno un unico servizio. Vi spieghiamo qual è il piano di Mark Zuckerberg. Questi social sono già in qualche modo collegati tra loro, chi usa queste app con dimistichezza sa bene che le condivisioni di storie da Instagram a Facebook sono possibili … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 1 ottobre 2020)non saranno più 4 applicazioni diverse ma saranno un unico servizio. Vi spieghiamo qual è il piano di Mark Zuckerberg. Questi social sono già in qualche modo collegati tra loro, chi usa queste app con dimistichezza sa bene che le condivisioni di storie dasono possibili … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Su WhatsApp si potranno presto silenziare le chat per sempre attraverso la nuova opzione aggiunta al pannello dell'app, oltre ad altre novità in arrivo attraverso la beta.. WhatsApp proporrà presto ...

L’azienda ha annunciato l’integrazione della messaggistica tra le due applicazioni, che funzionerà anche se non si ha l’account per uno dei due social. La strategia è quella di aggiungere in seguito a ...

