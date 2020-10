Uomini e donne, Sara Affi Fella è diventata mamma: è nato il primo figlio Tommaso (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sara Affi Fella è diventata mamma. Sara Affi Fella, ex tronista di “Uomini e donne” e protagonista di “Temptation Island” ha dato alla luce il suo primo figlio, Tommaso, nato dalla relazione col fidanzato, il calciatore Francesco Fedato. E’ stato proprio il neo papà Francesco a dare l’annuncio dalle stories del suo account Instagram (poi ricondiviso da Sara), con un post che recita: “Benvenuto al mondo Tommaso – 30/09/2220”. Una notizia attesa dai fan, dato che l’ultima stories di Sara risaliva alla sera prima, quando ha ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 1 ottobre 2020), ex tronista di “” e protagonista di “Temptation Island” ha dato alla luce il suodalla relazione col fidanzato, il calciatore Francesco Fedato. E’ stato proprio il neo papà Francesco a dare l’annuncio dalle stories del suo account Instagram (poi ricondiviso da), con un post che recita: “Benvenuto al mondo– 30/09/2220”. Una notizia attesa dai fan, dato che l’ultima stories dirisaliva alla sera prima, quando ha ...

