“Sembra proprio lui”. Gregoraci, una bomba su Pretelli: spunta un video a luci rosse, e ora che si fa al GF Vip? (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il flirt tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli ha catalizzato gran parte delle attenzioni del Grande Fratello Vip, soprattutto per le ripercussioni che sta avendo all'esterno tra le dichiarazioni di Flavio Briatore e pure di un presunto ex manager della Gregoraci. Adesso, però, è esplosa un'altra bomba, che stavolta riguarda Pretelli: il sito trashitaliano.it sostiene di aver visionato un video a luci rosse su segnalazione di diversi utenti in cui c'è un ragazzo giovane che intrattiene una conversazione in webcam con una ragazza sconosciuta. Non è tutto, perché nel video ci sono anche alcune scene molto esplicite, in cui vengono mostrate le parti intime. Questo filmato risale a diversi anni fa, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il flirt tra Elisabettae Pierpaoloha catalizzato gran parte delle attenzioni del Grande Fratello Vip, soprattutto per le ripercussioni che sta avendo all'esterno tra le dichiarazioni di Flavio Briatore e pure di un presunto ex manager della. Adesso, però, è esplosa un'altra, che stavolta riguarda: il sito trashitaliano.it sostiene di aver visionato unsu segnalazione di diversi utenti in cui c'è un ragazzo giovane che intrattiene una conversazione in webcam con una ragazza sconosciuta. Non è tutto, perché nelci sono anche alcune scene molto esplicite, in cui vengono mostrate le parti intime. Questo filmato risale a diversi anni fa, ...

