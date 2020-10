Seconda Linea, il talk ’sperimentale’ di Fagnani e Giuli parte con Bonolis. «Non abbiamo aspettative di ascolto» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Francesca Fagnani, Alessandro Giuli Si fa presto a dire «talk show sperimentale». Più difficile, invece, è farlo. Rai2 ci prova in prima serata con un nuovo approfondimento in onda il giovedì, da stasera: Seconda Linea. Il titolo, che trae ispirazione dal rugby, proverà ad utilizzare differenti registri stilistici per raccontare l’attualità attraverso le voci di artisti, imprenditori, intellettuali, operai, professionisti. Persone che hanno difficoltà a relazionarsi con la prima Linea, rappresentata dalla politica. A condurre il nuovo esperimento sarà la coppia formata da Alessandro Giuli e Francesca Fagnani, quest’ultima di ritorno in Rai dopo l’esperienza a ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 1 ottobre 2020) Francesca, AlessandroSi fa presto a dire «show sperimentale». Più difficile, invece, è farlo. Rai2 ci prova in prima serata con un nuovo approfondimento in onda il giovedì, da stasera:. Il titolo, che trae ispirazione dal rugby, proverà ad utilizzare differenti registri stilistici per raccontare l’attualità attraverso le voci di artisti, imprenditori, intellettuali, operai, professionisti. Persone che hanno difficoltà a relazionarsi con la prima, rappresentata dalla politica. A condurre il nuovo esperimento sarà la coppia formata da Alessandroe Francesca, quest’ultima di ritorno in Rai dopo l’esperienza a ...

infoitcultura : Paolo Bonolis a Seconda linea: il primo super-ospite di Giuli e Fagnani su Raidue - FortunatoZeta : Attesa per questa sera, quando Paolo Bonolis sarà ospite di 'Seconda linea' su Rai 2. In tutto questo c'è anche 'Ch… - cheTVfa : Con #SecondaLinea ritorna in prima serata su Rai 2 l'informazione politica, economica, sociale e culturale - infoitcultura : Alessandro Giuli e Francesca Fagnani, ecco Seconda Linea: «Varietà e informazione, ma non sarà un talk. Primo ospit… - lamescolanza : Rai2, oggi parte 'Seconda Linea' -