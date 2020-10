Pompeo incontra Conte: attenzione agli accordi con la Cina (Di giovedì 1 ottobre 2020) Al centro del vertice tenuto tra i due, è stata la più volte discussa politica riguardante la linea 5G. Oltre alle proteste degli ultimi mesi è stato infatti il rappresentante americano ad avvisare i Paesi europei su presunti rischi per la sicurezza nazionale causati dallo sviluppo delle tecnologie Huawei. La risposta di Di Maio In merito ha voluto intervenire il ministro degli esteri, tenendoci a precisare che priorità del governo è anzitutto la sicurezza in tale ambito. Le preoccupazioni dello Stato Americano non sono di certo sconosciute e più volte gli esponenti di Washington avevano fatto sapere del rischio di sfruttamento da parte del Partito Comunista Cinese. Di Maio ha poi ribadito come l’italia sia saldamente legata a USA e UE grazie agli accordi della NATO. Ha voluto ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Al centro del vertice tenuto tra i due, è stata la più volte discussa politica riguardante la linea 5G. Oltre alle proteste degli ultimi mesi è stato infatti il rappresentante americano ad avvisare i Paesi europei su presunti rischi per la sicurezza nazionale causati dallo sviluppo delle tecnologie Huawei. La risposta di Di Maio In merito ha voluto intervenire il ministro degli esteri, tenendoci a precisare che priorità del governo è anzitutto la sicurezza in tale ambito. Le preoccupazioni dello Stato Americano non sono di certo sconosciute e più volte gli esponenti di Washington avevano fatto sapere del rischio di sfruttamento da parte del Partito Comunista Cinese. Di Maio ha poi ribadito come l’italia sia saldamente legata a USA e UE graziedella NATO. Ha voluto ...

Prima di lui, oltre ad alcune testimonianze di personalità impegnate nella difesa della libertà religiosa, hanno parlato – proprio all'inizio dell'incontro – il Segretario di Stato Usa Mike Pompeo

Luigi Di Maio, con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, al termine del loro incontro.

Cina: Pompeo, Vaticano si unisca a condanna violazioni libertà religiosa - Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha esortato il

