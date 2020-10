Ori and the Will of the Wisps in edizione fisica per Switch ha una data di uscita (Di giovedì 1 ottobre 2020) iam8bit, insieme a Moon Studios e Xbox Game Studios, con la distribuzione di Skybound Games, pubblicherà l'edizione fisica di Ori and the Will of the Wisps per Nintendo Switch l'8 dicembre 2020."Siamo entusiasti di poter collaborare con Moon Studios e Xbox Game Studios per portare ai fan ancora più contenuti premium per una serie così amata", hanno dichiarato Jon Gibson e Amanda White, cotitolari di iam8bit. "Ori e The Will of the Wisps è noto per essere un gioco carico di emozioni, e non potremmo essere più felici di commemorare i momenti più belli attraverso questa edizione fisica"."Svela il vero destino di Ori in questa avventura emozionante e coinvolgente con una splendida colonna sonora. ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 ottobre 2020) iam8bit, insieme a Moon Studios e Xbox Game Studios, con la distribuzione di Skybound Games, pubblicherà l'di Ori and theof theper Nintendol'8 dicembre 2020."Siamo entusiasti di poter collaborare con Moon Studios e Xbox Game Studios per portare ai fan ancora più contenuti premium per una serie così amata", hanno dichiarato Jon Gibson e Amanda White, cotitolari di iam8bit. "Ori e Theof theè noto per essere un gioco carico di emozioni, e non potremmo essere più felici di commemorare i momenti più belli attraverso questa"."Svela il vero destino di Ori in questa avventura emozionante e coinvolgente con una splendida colonna sonora. ...

