Omicidio Vannini | parla l’avvocato dei genitori | “È stata una traversata nel deserto”

"È stata una traversata nel deserto". Così l'avvocato Celestino Gnazi, intervistato da The Social post, ha descritto gli anni di lotte processuali al fianco della famiglia Vannini, in nome di una lotta per la verità. La sentenza d'appello bis ha condannato tutta la famiglia Ciontoli per Omicidio volontario: si tratta di un passo avanti enorme per l'accusa, che da anni punta a far riconoscere le responsabilità di ogni individuo che si trovava nella stanza mentre Marco Vannini moriva. Ora, il sentimento più forte provato è la serenità "di aver raggiunto una decisione che equivale a quella di verità che noi cercavamo da molto tempo", spiega l'avvocato Gnazi.

