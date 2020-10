Omicidio Lecce, dopo l'interrogatorio il gip convalida l'arresto di De Marco (Di giovedì 1 ottobre 2020) Antonio De Marco, il 21enne reo confesso dell'Omicidio a Lecce di Daniele De Santis ed Eleonora Manta rimane in carcere. Così ha deciso il gip Michele Troiello dopo averlo interrogato nella mattinata di giovedì 1 ottobre. Il giovane era stato fermato il 28 settembre e aveva confessato l'assassionio nell'interrogatorio successivo. De Marco si trova in isolamento giudiziario e viene controllato a vista continuamente, una disposizione dettata dalla giovane età del detenuto e dal fatto che per la prima volta viene a contatto con il contesto carcerario. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 1 ottobre 2020) Antonio De, il 21enne reo confesso dell'di Daniele De Santis ed Eleonora Manta rimane in carcere. Così ha deciso il gip Michele Troielloaverlo interrogato nella mattinata di giovedì 1 ottobre. Il giovane era stato fermato il 28 settembre e aveva confessato l'assassionio nell'successivo. Desi trova in isolamento giudiziario e viene controllato a vista continuamente, una disposizione dettata dalla giovane età del detenuto e dal fatto che per la prima volta viene a contatto con il contesto carcerario.

